Власти прокомментировали смерти новых жертв коронавируса в Кузбассе

По данным сводки за воскресенье, 19 сентября, в Кемеровской области за минувшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19.

– У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 168 новых заболевших.

Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 55 080 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 1 388 человек, 1 235 пациентов скончались.