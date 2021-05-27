Власти прокомментировали смерти новых жертв коронавируса в Кузбассе

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в регионе скончались еще три пациента, лечившийся от коронавирусной инфекции.
– У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске, – рассказали представители власти.
Кроме того, сегодня стало известно о 56 новых случаях заражения китайским вирусом в Кузбассе.
Таким образом с начала пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 36 407 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 611 человек, а 703 скончались от последствий вируса.
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