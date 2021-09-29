Власти прокомментировали ситуацию с затопленным детским садом в Топках

Власти сообщили о результатах проверки сообщения, поступившего от жительницы города Топки.

Было установлено, что при проведении ремонта кровли вода с крыши затопила первый и второй этажи здания, из-за чего окончание работ было перенесено на 1 ноября текущего года. В настоящее время ремонтники сняли старое кровельное покрытие и начали монтаж нового. Также подрядчик приступил к работам внутри помещения.

По словам одной из жительниц города, которая и сообщила о проблеме с ремонтом, на родительском собрании было объявлено, что если условия по ремонту учреждения не будут соблюдены, детскому саду придется искать нового подрядчика. Это, в свою очередь, снова сдвинет сроки ввода здания в эксплуатацию.





Напомним, ранее мама одного из воспитанников топкинского детского сада опубликовала видео, на котором запечатлела протекающую крышу и недоделанный ремонт.