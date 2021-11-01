Власти прокомментировали решение о строительстве высотных домов в Кемерове

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Кемеровчане негативно отреагировали на решение местных властей приступить к строительству 21-этажных зданий в городе. На критику в Сети представители администрации областного центра дали ответ, в котором объяснили почему их решение о возведении высоток уместно и чем обоснованно.

В социальных сетях жители кузбасской столицы раскритиковали решение властей о строительстве 21-этажных высотных домов на территории города в районе Притомского проспекта. Граждане заявили, что многоэтажные строения могут представлять опасность из-за сейсмологических особенностей региона.


Кроме того, пользователей Сети возмутил и факт того, что объекты на два десятка этажей будут значительно выделяться на фоне остального пространства областного центра, что может привести к визуальной дисгармонии и нарушению эстетического вида земель.

– Разве у нас сейсмическая ситуация улучшилась?! Для чего такие риски. Изначально проект у застройщика был не превышающий 15 – 16 этажей. Даже элементарно насколько нелепо это будет смотреться …<...> (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – возмутился горожанин в комментариях к одному из постов в Instagram-аккаунте Сергея Цивилева.

На замечание от местного жителя отреагировали сотрудники городской мэрии. Они отметили ,что решение о строительстве 21-этажных жилых домов было принято в ходе публичных слушаний, в которых участвовали люди, проживающие в указанном районе. С их слов, опрошенные горожане недовольства по поводу возведения высоток не высказали. По этой причине решение, принятое властями, можно считать полностью обоснованным.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровская мэрия одобрила строительство самых высоких зданий в городе.

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