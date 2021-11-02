Власти прокомментировали разрушение потолка в спортивном зале кузбасской школы за 841 млн рублей

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Представители администрации одного из городов Кемеровской области рассказали, почему произошло разрушение потолка в школе, строительство которой обошлось в 841,9 млн рублей.

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появился комментарий от жительницы Тайги. Она сообщила, что школе №160 начал разрушаться потолок. Напомним, что на строительство нового здания образовательного учреждения власти потратили 841,9 млн рублей.

‒ Вам отчитались, сдали как элитную, в спортзале потолок уже обвалился, а дети только два месяца в ней отучились, ‒ рассказала тайгинка в комментариях к посту в Instagram Сергея Цивилева.

На обращение женщины ответили представители администрации Тайги.

‒ На уроках физической культуры в спортивном зале школы баскетбольный мяч попал в потолок. Вследствие чего сдвинулись ячейки потолка размером 50*50 см и их держатели. Занятия в спортивном зале продолжаются, угрозы здоровью детей нет, ‒ говорится в сообщении сотрудников администрации.

Также власти города заявили, что недочеты будут исправлены образовательным учреждением в ближайшие сроки.

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