Власти прокомментировали проект нового аэропорта в Шерегеше

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Около кузбасского горнолыжного курорта может появиться аэропорт. Соответствующий проект уже разработан и может получить поддержку региональных властей.

По словам министра транспорта Кемеровской области Сергея Рубана, проект аэропорта в Шерегеше был предложен холдингом "Новапорт". Он предполагает, что взлетно-посадочная полоса воздушной гавани сможет принимать габаритные судна среднего класса и более крупные.

- Это включит в радиус действия нового аэропорта практически все крупные города России, начиная от Москвы, - заявил министр, цитирует "Ъ-Сибирь".

От также отметил, что вероятнее всего правительство Кемеровской области поддержит проект аэропорта в курортном Шерегеше.


Напомним, ранее кузбассовцы выступили с критикой власти из-за недоступности курорта для местных жителей.

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