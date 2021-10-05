Власти прокомментировали проект нового аэропорта в Шерегеше

По словам министра транспорта Кемеровской области Сергея Рубана, проект аэропорта в Шерегеше был предложен холдингом "Новапорт". Он предполагает, что взлетно-посадочная полоса воздушной гавани сможет принимать габаритные судна среднего класса и более крупные.

- Это включит в радиус действия нового аэропорта практически все крупные города России, начиная от Москвы, - заявил министр, цитирует "Ъ-Сибирь".

От также отметил, что вероятнее всего правительство Кемеровской области поддержит проект аэропорта в курортном Шерегеше.

Напомним, ранее кузбассовцы выступили с критикой власти из-за недоступности курорта для местных жителей.