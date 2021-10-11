Власти прокомментировали предложение перевести кузбасские школы на дистант

Дистанционное образование в школах могло бы уберечь детей от заражения вирусами. К такому выводу пришли жители региона в комментариях к публикации в социальной сети главы Кузбасса.

Так, одна из родительниц рассказала, что в настоящий момент ее ребенок обучается в четвертом классе и в их школе наблюдается высокое число заболевших.

– Мой ребенок учится в четвертом классе, дети без конца болеют, одни уходят на больничный, другие выходят и так по кругу, некоторые уже по второму кругу. Переведите хотя бы на пару недель, чтоб снизить заболеваемость, очень просим! – обратилась к представителю власти одна из подписчиц.

В результате ответ жительница области получила от представителей министерстве образования Кемеровской области. Они заявили, что предпосылок для перевода учеников на онлайн-образование нет и очная форма обучения остается в приоритете.

Стоит отметить, что к Сергею Цивилеву в Instagram-аккаунте с аналогичной просьбой обратились студенты кемеровского ВУЗа , которые выразили беспокойство резким увеличением числа заболевших ребят. Автор заверила, что больничные берут даже вакцинированные студенты.