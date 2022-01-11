Власти прокомментировали последние смерти от коронавируса в Кузбассе

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Число жертв COVID-19 в Кемеровской области вновь выросло за прошедшие сутки. Как сообщили региональные власти, у последних умерших были сопутствующие заболевания.

Поданным на утро 11 января, в Кемеровской области скончались шестеро человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. В оперативном штабе сообщили подробности.

– У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания бронхов, хронической патологии почек. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове, – говорится в сообщении властей.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 88 182 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 79 999 человека, а скончались – 1 756.

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