Власти прокомментировали попытки сотрудников шахты начать добычу угля возле Лесной Поляны в Кемерове

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В Минугля рассказали, что предпринимает ООО "Шахта Лапичевская" для того, чтобы начать добывать уголь возле Кемерова.

По информации Министерства угольной промышленности Кузбасса, "Лапичевская" не может начать промышленные работы около Лесной Поляны в Кемерове из-за ограничений властей.

– ООО "Шахта Лапичевская" обжалует решение Роснедр, которым ему отказано в согласовании техсхемы добычи угля на особо охраняемых природных территориях. Администрацией Кемеровского округа и администрацией города Кемерово на судебные акты по указанному делу уже поданы апелляционные жалобы, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что недалеко от областного центра появились две особо охраняемых территории, где запрещены промышленные работы, в том числе и добыча ископаемых. В министерстве добавили, что предприятие пыталось оспорить данное решение, но ничего не изменилось: разрешения на возведение объекта угольщики не добились.

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