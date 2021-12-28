Власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за 28 декабря, в регионе за день было зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых медики ранее выявили опасный китайский вирус.

– У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Березовском.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической патологии бронхов. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, хронического бронхита. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Сегодня также стало известно, что в Кемеровской области за день было выявлено 332 заболевших. Всего к настоящему времени в Кузбассе было подтверждено 84 298 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день продолжают получать лечение 7 166 человек, количество жертв инфекции достигло 1 700.