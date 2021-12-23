Власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за четверг, 23 декабря, на территории Кемеровской области зарегистрировано еще пять случаев смерти пациентов, зараженных опасным китайским вирусом.

– У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Топках.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии, онкопатологии, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 347 жителей шахтерского края.

Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 82 602 случаев заражения. Продолжают получать лечение 6 911 человек, количество жертв достигло 1 676.