Власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе

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Число жертв COVID-19 в Кемеровской области за прошедшие сутки увеличилось. Представители властей уточнили, чем еще болели последние умершие от инфекции.

Согласно сводке за четверг, 23 декабря, на территории Кемеровской области зарегистрировано еще пять случаев смерти пациентов, зараженных опасным китайским вирусом.

– У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Топках.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии, онкопатологии, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 347 жителей шахтерского края.


Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 82 602 случаев заражения. Продолжают получать лечение 6 911 человек, количество жертв достигло 1 676.

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