Власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за 31 октября, в регионе за день было зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

– У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске, – говорится в сообщении.

Сегодня также стало известно, что в Кемеровской области за день было выявлено 302 заболевших. Такого высокого суточного прироста больных на территории региона не наблюдалась с начала пандемии.

Всего к настоящему времени в Кузбассе было подтверждено 63 624 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день продолжают получать лечение 1 966 человек, количество жертв инфекции достигло 1 460.