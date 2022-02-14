Власти прокомментировали невозможность кемеровчан справить нужду на Московской площади

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В областном центре жители пожаловались властям, что не могут сходить в туалет в районе Московской площади, поскольку нет специально оборудованных под нужды граждан мест.

Жители областного центра в Сети заявили, что испытывают неудобства из-за отсутствия "нормальных цивилизованных" туалетов на Московской площади. Так, со слов горожан, на самом объекте неоднократно проводились массовые мероприятия, а неподалеку оборудованы площадки для детских игр, однако, омрачает все развлечения тот факт, что людям негде справить свою нужду.

– Синие пластиковые ужасные будки не в счет, туда зайти страшно, – указала горожанка под одним из постов губернатора в социальных сетях.

На возражение последовал ответ от представителя администрации города. Он отметил, что уборные комнаты на указанной территории все-таки имеются, но вот в зимнее время года они не доступны. С его слов, в районе второй и третьей аркад Московской площади размещено сразу 100 модульных туалетов с канализацией и водой.

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