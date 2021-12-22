Власти прокомментировали массовый вой сирен в Новокузнецке

Громкий вой сирен раздался накануне днем на площади общественных мероприятий в Новоильинском районе Новокузнецка. Внезапные звуки вызвали панику у горожан, однако оказалось, что поводов для беспокойства нет.

На площади развернулся целый музей специальной техники, где специалисты скорой помощи, полиции и МЧС рассказали местным детям о своих профессиях, а также помогли ребятам изучить снаряжение пожарных машин. Таким образом в уходящем 2021 году состоялось празднование дня рождения Новоильинского района, сообщил глава территории Денис Елькин в личном Instagram-аккаунте.