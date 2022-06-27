Власти прокомментировали массовое исчезновение автобусов на кемеровском кладбище

Ранее жители областного центра жаловались, что накануне все автобусы №17, которые ехали на конечную в сторону кемеровского кладбища в период с 12:50 до 14:40, на протяжении двух часов обратно в город не возвращались. Это заметили пассажиры, которые ожидали транспорт на остановке по улице 1-я Линия. В свою очередь в мэрии города дали на это ответ.

– Возможно, речь идет об остановке "4-я Цветочная", в указанное время от данной остановки были выполнены рейсы: 12:40, 13:09, 13:20, 14:16, 14:34, – заявили чиновники.

Таким образом, по данным местных властей, все рейсы были выполнены в рамках расписания и это не смотря на то, что фактически граждане их не увидели.