Власти прокомментировали массовое исчезновение автобусов на кемеровском кладбище

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В администрации города Кемерово отреагировали на жалобу об исчезновении автобусов, которые следовали до конечной на кладбище, но обратно не возвращались.

Ранее жители областного центра жаловались, что накануне все автобусы №17, которые ехали на конечную в сторону кемеровского кладбища в период с 12:50 до 14:40, на протяжении двух часов обратно в город не возвращались. Это заметили пассажиры, которые ожидали транспорт на остановке по улице 1-я Линия. В свою очередь в мэрии города дали на это ответ.

Возможно, речь идет об остановке "4-я Цветочная", в указанное время от данной остановки были выполнены рейсы: 12:40, 13:09, 13:20, 14:16, 14:34, заявили чиновники.

Таким образом, по данным местных властей, все рейсы были выполнены в рамках расписания и это не смотря на то, что фактически граждане их не увидели.

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