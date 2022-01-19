Власти прокомментировали информацию об исчезновении маршруток с кемеровских улиц

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Жители кузбасской столицы заявили, что уже заметили постепенное исчезновение маршруток с улиц города, однако, несмотря на предстоящую модернизацию транспортной системы, власти информацию опровергли.

По мнению кемеровчан, в последнее время количество маршруток на территории города заметно сократилось, из-за чего возникли проблемы с передвижением по городу. Однако представители местного правительства объяснили жителям областного центра, что в настоящий момент, несмотря на модернизацию транспортной системы, изменений в работе городского транспорта нет.


В пресс-службе горадминистрации уточнили, все маршрутные такси должны работать в обычном режиме до 1 апреля этого года, а после чего их сменят новые автобусы.

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