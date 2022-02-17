Власти прокомментировали девять новых смертей от коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за четверг, 17 февраля, на территории Кемеровской области зарегистрировано еще девять случаев смерти пациентов, зараженных опасным китайским вирусом.

– У женщины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тайге.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, ожирения, патологии позвоночника. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, патологии мочевыводящей системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, онкопатологии, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она находилась в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 2 572 жителей шахтерского края.

Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 127 780 случаев заражения. Продолжают получать лечение 26 713 человек, количество жертв достигло 2 047