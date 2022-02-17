Власти прокомментировали девять новых смертей от коронавируса в Кузбассе

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Число жертв COVID-19 в Кемеровской области за прошедшие сутки увеличилось. Представители властей уточнили, чем еще болели последние умершие от инфекции.

Согласно сводке за четверг, 17 февраля, на территории Кемеровской области зарегистрировано еще девять случаев смерти пациентов, зараженных опасным китайским вирусом.

У женщины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тайге.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, ожирения, патологии позвоночника. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, патологии мочевыводящей системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, онкопатологии, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она находилась в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 2 572 жителей шахтерского края.

Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 127 780 случаев заражения. Продолжают получать лечение 26 713 человек, количество жертв достигло 2 047

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