Власти прокомментировали беспокоящий кемеровчан едкий запах

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Жители кузбасской столицы возмутились ужасным запахом, который окутал город. В региональном Минприроды объяснили происходящее.

Кемеровчане обратились с вопросом к властям региона, интересуясь причиной сильной вони в городе, в частности в Центральном районе. Горожане сокрушаются по поводу того, что из-за запаха трудно дышать.

— Что происходит в Кемерово, почему по ночам такая загазованность? Через закрытые окна в квартирах Центрального района невозможно дышать, — написал житель областной столицы.

Еще одна пользовательница Сети отметила, что из-за происходящего не получается проветрить жилище.

— В данный момент 2 часа ночи, открыть окно от вони невозможно! — рассказала кемеровчанка.

Представители Минприроды Кузбасса объяснили сложившуюся ситуацию неблагоприятными метеорологическими условиями, из-за которых в воздухе накапливается грязь и появляется характерный запах. Режим НМУ будет действовать до 18:00 18 октября.

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