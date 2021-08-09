Власти прокомментировали активную вырубку деревьев на территории Кузбасса

Женщина рассказала на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях о массовых вырубках леса на территории региона.

— Каждый день машины везут лес через Осиновку, — поделилась женщина, возмутившись происходящим.

На сообщение отозвались представители регионального Департамента Лесного комплекса, отметив, что это вынужденная мера из-за старения лесов и поражения их вредителями и болезнями.

— Доля таких лесов более 50%. Если не рубить их, то древесина просто пропадет без пользы для человека, деревья же при этом все равно не спасти. Поэтому правильнее будет рубить те леса, которые достигли спелости, и на их месте создавать молодые, продуктивные посадки, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что молодые насаждения лучше влияют на окружающую среду, производя больше кислорода.