Власти продлят срок действия подлежащих замене паспортов в России

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Главный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, будет действителен еще несколько месяцев после того, как человеку исполнится 20 и 45 лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

У граждан РФ будет больше времени на то, чтобы поменять паспорт в 20 или 45 лет. Срок действие подлежащего замене документа будет продлен властями на 90 дней. Кроме того, отсрочка у тех, кто получает паспорт впервые – в 14 лет – увеличится на 60 дней, то есть в будущем составит также 90.


Нормы вступят в силу сразу же после того, как постановление будет официально опубликовано, уточнили в пресс-службе кабмина, отметив, что еще одно изменение в сфере документов, удостоверяющих личность граждан страны, вступит в силу с 1 июля 2022 года.


Речь идет о сроках оформления паспорта. Со следующего года соответствующая процедура будет осуществляться в течение не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление на него было по месту жительства или пребывания. Сейчас же оформление занимает до десяти дней, если документы предоставлены по месту жительства, а во всех других случаях – 30.

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