Власти продлят срок действия подлежащих замене паспортов в России

У граждан РФ будет больше времени на то, чтобы поменять паспорт в 20 или 45 лет. Срок действие подлежащего замене документа будет продлен властями на 90 дней. Кроме того, отсрочка у тех, кто получает паспорт впервые – в 14 лет – увеличится на 60 дней, то есть в будущем составит также 90.

Нормы вступят в силу сразу же после того, как постановление будет официально опубликовано, уточнили в пресс-службе кабмина, отметив, что еще одно изменение в сфере документов, удостоверяющих личность граждан страны, вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Речь идет о сроках оформления паспорта. Со следующего года соответствующая процедура будет осуществляться в течение не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление на него было по месту жительства или пребывания. Сейчас же оформление занимает до десяти дней, если документы предоставлены по месту жительства, а во всех других случаях – 30.