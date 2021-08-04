Власти продлили срок действия единого социального проездного билета в Кузбассе

Постановлением власти увеличивают срок действия всех билетов, включая те, которыми уже пользуются отдельные категории граждан. Ранее, как указано в документе о едином социальном проездном билете, опубликованном в Сети 29 мая 2019 года, планировалось, что использовать их льготники смогут до 31 декабря 2021 года, однако срок действия проездного в региональном правительстве решили продлить до аналогично даты 2022.

В документе, опубликованном 4 августа, также уточняется, что в силу постановление властей вступит 1 января 2022 года.