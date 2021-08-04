Власти продлили срок действия единого социального проездного билета в Кузбассе

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Льготники в Кемеровской области смогут дольше пользоваться правом на бесплатный проезд. Постановление властей об этом накануне появилось на сайте регионального правительства.

Постановлением власти увеличивают срок действия всех билетов, включая те, которыми уже пользуются отдельные категории граждан. Ранее, как указано в документе о едином социальном проездном билете, опубликованном в Сети 29 мая 2019 года, планировалось, что использовать их льготники смогут до 31 декабря 2021 года, однако срок действия проездного в региональном правительстве решили продлить до аналогично даты 2022.


В документе, опубликованном 4 августа, также уточняется, что в силу постановление властей вступит 1 января 2022 года.

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