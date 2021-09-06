Власти продлили режим НМУ в Кузбассе

Власти решили продлить введенный 3 сентября режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе.
По информации Минприроды Кузбасса, в областном центре режим "черного неба" продлевается до 18:00 7 сентября. В остальных муниципалитетах он будет действовать вплоть до вечера 8 сентября.
— Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму, — говорится в сообщении министерства.
Напомним, ранее режим НМУ был установлен до вечера понедельника, 6 сентября.
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