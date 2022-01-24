Власти продлили режим НМУ для четырех территорий Кузбасса

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Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Кемеровской области сообщили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Согласно официальной информации, в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевске продлен режим неблагоприятных метеорологических условий, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Пока действует так называемый режим "черного неба", предприятиям, расположенным на данных территориях, рекомендуется сократить выбросы в атмосферу.


Для кузбасской столицы рекомендации продолжат действовать до 18:00 часов 25 января, дня остальных муниципалитетов ‒ до 18:00 часов 26 января, сообщают сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.


Напомним, что сегодня, 24 января, в Новокузнецке зафиксирован почти максимальный уровень загрязнения воздуха. Согласно данным синоптиков, завтра на территории региона ожидаются дым, туман и дымка.

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