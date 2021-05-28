В связи с эпидемической обстановкой, наблюдающейся на территории Кузбасса, властями было принято решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. Об этом свидетельствуют новое распоряжение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

– Продлить по 30.06.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность", – говорится в официальном документе.

Однако есть и корректировки, которыми власти внесли изменения в распоряжение, выпущенное ранее. Так, например, был исключен пункт, в котором говорилось о необходимости рассаживать людей за столом максимум по одному-двое и список мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Кузбасса, был пополнен «Массовой тренировкой по поднятию гири», проводимой в регионе 16 июня.