Власти продлили действие коронавирусных запретов в Кузбассе

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Кузбасские власти опубликовали новое распоряжение, согласно которому ужесточение ограничений из-за COVID-19 сохранится в регионе еще на две недели.

Согласно документу, еще две недели в Кемеровской области нельзя проводить массовые мероприятия в помещениях для более 50 человек. Распоряжение губернатора Сергея Цивилева размещено на сайте электронного бюллетеня.


В этой связи с 15 июля по 28 июля будут действовать запреты на массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работу общепита с 2:00 до 6:00 (кроме доставок и заказов навынос), работу фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.


Также заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих мест развлечения разрешена не более чем на 50%.


В то же время распоряжение "О повышенной готовности" остается актуальным до 31 июля. Тем не менее впоследствии оно может быть продлено.

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