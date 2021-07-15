Власти продлили действие коронавирусных запретов в Кузбассе

Согласно документу, еще две недели в Кемеровской области нельзя проводить массовые мероприятия в помещениях для более 50 человек. Распоряжение губернатора Сергея Цивилева размещено на сайте электронного бюллетеня.

В этой связи с 15 июля по 28 июля будут действовать запреты на массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работу общепита с 2:00 до 6:00 (кроме доставок и заказов навынос), работу фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.

Также заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих мест развлечения разрешена не более чем на 50%.

В то же время распоряжение "О повышенной готовности" остается актуальным до 31 июля. Тем не менее впоследствии оно может быть продлено.