Власти продадут землю и здания в Кемерове почти за 20 млн рублей

Из постановления местных властей, которое появилось в открытом доступе в Сети, накануне, 1 октября, следует, что представители кемеровской администрации утвердили условия приватизации нескольких строений в городе.

Оказалось, что чиновники запланировали продать сразу несколько зданий на электронном аукционе. Начальная стоимость объектов оценивается в 8 051 044 рубля. Также на торги за 5 790 318 рублей выставлен земельный участок, площадь которого составляет порядка 10 580 квадратных метров.

Выручить деньги власти планируют и за нежилое помещение по адресу проспект Советский, 24. Судя по данным публичной кадастровой карты, оно расположено на первом этаже здания, а общая площадь объекта 353,7 кв.м. За часть от дома выставлена цена в 3 517 132 рубля.