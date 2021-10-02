Власти продадут землю и здания в Кемерове почти за 20 млн рублей

0
Фото:  

Кемеровские власти заявили о намерении выручить более 17 млн рублей за продажу земли и нескольких зданий в городе.

Из постановления местных властей, которое появилось в открытом доступе в Сети, накануне, 1 октября, следует, что представители кемеровской администрации утвердили условия приватизации нескольких строений в городе.


Оказалось, что чиновники запланировали продать сразу несколько зданий на электронном аукционе. Начальная стоимость объектов оценивается в 8 051 044 рубля. Также на торги за 5 790 318 рублей выставлен земельный участок, площадь которого составляет порядка 10 580 квадратных метров.


Выручить деньги власти планируют и за нежилое помещение по адресу проспект Советский, 24. Судя по данным публичной кадастровой карты, оно расположено на первом этаже здания, а общая площадь объекта 353,7 кв.м. За часть от дома выставлена цена в 3 517 132 рубля.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29684

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined