Власти признали перебои в работе автобусов из-за нехватки водителей в Кемерове

Житель областного центра возмутился пробелами в подаче рейсов согласно расписанию на маршруте №23. По его словам, 27 августа автобус не приехал в установленное время на остановку "Сельская больница" в Рудничном районе города. Мужчина подчеркнул, что проблема сохраняется уже долгое время.

— Сначала ссылались на то, что автобусы не передали, потом, что автобусы сломаны, далее оказалось, что перевозчик, выигравший конкурс на муниципальный контракт перевозки пассажиров, не может обеспечить маршруты достаточным количеством водителей, — сообщил горожанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

Кемеровчанин отметил, что в результате количество рейсов сократили, но даже так они не выполняются полностью. Администратор платформы со ссылкой на УЕЗТУ отметил, что в указанный день на маршруте действительно работали семь из восьми автобусов, поэтому один рейс не был выполнен.

Кроме того, в сообщении говорится, что причиной недовыпуска транспорта является нехватка водителей. Представитель платформы пояснил, что в сентябре-октябре после сокращения рейсов и закрытия сезонных маршрутов ситуация должна улучшиться.