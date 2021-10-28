Власти приступят к строительству дороги в объезд Кемерова зимой

Старт строительству дороги в обход областного центра будет дан предстоящей зимой. По мнению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, такое решение оправдано и позволит сократить сроки работ. Соответствующее заявление он сделал в ходе эфира, вышедшего на радиостанции "Маяк Кузбасс" накануне в среду, 27 октября.

— Некоторые виды работ можно выполнять только летом, но не все. Зимой будем строить второстепенные технологические дороги, мы можем делать бетонное основание для конструкций. Это поможет провести стройку быстрее, — заявил глава.

Стоимость новой дороги, со слов представителей власти, должна составить порядка 43 миллиардов рублей. Правда в процессе выполнения работ затраты могут увеличиться.