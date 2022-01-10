Власти приняли закон об уголовной ответственности для водителей за превышение скорости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за серьезные нарушения правил дорожного движения водителей-лихачей ждет штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы от 2 до 5 лет. При повторном нарушении сумма штрафа может достигнуть 500 тыс. рублей.

В документе сказано, что УК РФ дополняется статьей 264 "Нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию и лишенным права управлению транспортным средством"