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Власти примут экспериментальные меры для очистки новокузнецкого воздуха

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Правительство в Кузбассе утвердило новый перечень мероприятий, направленных на улучшение качества воздуха в южной столице региона.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации Кемеровской области. В самом документе говорится, что мероприятия пройдут вне комплексного плана, который ранее был разработан для аналогичных целей – снижения выбросов в атмосферу Новокузнецка. Также из него следует, что инициатива носит экспериментальный характер.


В списке необходимых действий числятся 12 мероприятий: строительство очистных сооружений ливневых и дренажных вод; проведение реконструкции городских очистных сооружений в жилой застройке, не обеспеченной централизованным водоотведением; строительство транспортных развязок в Центральном районе города; дополнительное озеленение городских парков и скверов; организация платной парковки в центральной части города; приобретение коммунальной техники на газомоторном топливе; переключение объектов социальной инфраструктуры к сетям централизованного теплоснабжения, использующим комбинированную выработку электрической и тепловой энергии; модернизация отдельно стоящих источников теплоснабжения с переводом на централизованные сети газоснабжения и другое.


Обязательства по контролю за проведением соответствующих мероприятий были возложены на замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова. Постановление подписал министр финансов области Игорь Малахов.

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