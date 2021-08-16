Власти примут экспериментальные меры для очистки новокузнецкого воздуха

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации Кемеровской области. В самом документе говорится, что мероприятия пройдут вне комплексного плана, который ранее был разработан для аналогичных целей – снижения выбросов в атмосферу Новокузнецка. Также из него следует, что инициатива носит экспериментальный характер.

В списке необходимых действий числятся 12 мероприятий: строительство очистных сооружений ливневых и дренажных вод; проведение реконструкции городских очистных сооружений в жилой застройке, не обеспеченной централизованным водоотведением; строительство транспортных развязок в Центральном районе города; дополнительное озеленение городских парков и скверов; организация платной парковки в центральной части города; приобретение коммунальной техники на газомоторном топливе; переключение объектов социальной инфраструктуры к сетям централизованного теплоснабжения, использующим комбинированную выработку электрической и тепловой энергии; модернизация отдельно стоящих источников теплоснабжения с переводом на централизованные сети газоснабжения и другое.

Обязательства по контролю за проведением соответствующих мероприятий были возложены на замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова. Постановление подписал министр финансов области Игорь Малахов.