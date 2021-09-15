Власти пригласили новокузнечан в рабочее время на обсуждение изменений в Устав

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Публичные слушания по обновлению городского Устава пройдут в южной столице Кузбасса в будний день. На обсуждение нововведений власти пригласили всех желающих граждан, но указали, что мероприятие состоится в рабочее время.

Жители южной столицы Кузбасса получили от властей приглашение прослушать изменения, которые чиновники запланировали внедрить в новый Устав. Так, необходимость ввести новые правки возникла в связи с изменениями федерального законодательства.


Речь идет о принятии нового федерального закона в сфере муниципального контроля, а также будут дополнены требования к муниципальному контролю на транспорте. Кроме того, теперь федеральным законодательством установлены требования к муниципальному контролю в сфере благоустройства на предмет доступности городской среды для инвалидов.


В результате всех изменений, с 1 июля 2021 года в ведении органов местного самоуправления осталось семь видов муниципального контроля, три вида исключены из ведения местных властей. Также изменились правила, по которым осуществляется выборочный контроль, выездные обследования и мониторинг безопасности.


Теперь задача представителей администрации Новокузнецка внести все новшества в Устав города, местному Совету необходимо принять положения о видах муниципального контроля. В пресс-службе Совета народных депутатов южной столицы области уточнили, что в общей сложности предполагается введение правок 10 статей документа.


Публичные слушания назначены на последний рабочий день следующей рабочей недели, 24 сентября. Вход для горожан с паспортами и масками будет открыт, правда состоится мероприятие в рабочие часы в 10:00 по местному времени.

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