Власти предупредили о новой схеме разъезда на перекрестке в Центральном районе Кемерова

Согласно информации ЦОДД Кемерова, 4 февраля на перекрестке проспекта Октябрьского и Притомского вводится новая очередность фаз светофора. Кроме того, специалисты добавили фазу для пешеходов.
Теперь движение будет организовано следующим образом:
- Первая фаза - движение транспорта по проспекту Советскому и по проспекту Притомскому стрелка вправо, пешеходный переход через улицу Соборную;
- вторая фаза - движение транспорта по проспекту Октябрьскому и по улице Соборной стрелка вправо, пешеходный переход через проспект Притомский;
- третья фаза - движение транспорта по улице Соборной и по проспекту Притомскому;
- четвертая фаза - движение транспорта по улице Соборной без стрелки направо и движение транспорта по проспекту Притомскому, пешеходный переход через проспект Октябрьский, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.
Ожидается, что нововведения позволят пешеходам осуществлять бесконфликтный переход через проспект Октябрьский и повысят эффективность движения транспорта через перекресток.
Кроме того, с сегодняшнего дня изменилась схема разъезда на другом оживленном перекрестке в Кемерове.
Фото: Администрация города Кемерово
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