Власти предупредили кемеровчан о временном отключении светофоров

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Сотрудники администрации Кемерова рассказали, что в столице Кузбасса планируется временное отключение некоторых светофорных объектов.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ сегодня, 11 ноября, до 16:00 будут отключены светофоры на пересечении проспекта Октябрьского с бульваром Строителей и в районе дома №56 по проспекту Октябрьскому. Работа светофоров прекратится с 13:00 до 16:30 в районе дома №68 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Завтра, 12 ноября, для ремонта будут отключены с 13:00 до 15:00 светофорные объекты на пересечении проспекта Октябрьского с бульваром Строителей. Кроме того, с 12:00 до 16:00 – на перекрестке улицы Нахимова и Ракитянского, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.

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