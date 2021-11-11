Власти предупредили кемеровчан о временном отключении светофоров

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ сегодня, 11 ноября, до 16:00 будут отключены светофоры на пересечении проспекта Октябрьского с бульваром Строителей и в районе дома №56 по проспекту Октябрьскому. Работа светофоров прекратится с 13:00 до 16:30 в районе дома №68 по улице Сибиряков-Гвардейцев.



Завтра, 12 ноября, для ремонта будут отключены с 13:00 до 15:00 светофорные объекты на пересечении проспекта Октябрьского с бульваром Строителей. Кроме того, с 12:00 до 16:00 – на перекрестке улицы Нахимова и Ракитянского, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.



Водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.