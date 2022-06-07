+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти предостерегли жителей кузбасского города после появления в небе черной пыли

0
Фото:  

В кузбасском городе крупные клубы черной пыли насторожили всех – после массовых жалоб исследовать место выезжали специалисты. Результаты проверки озвучили власти.

Жители города Анжеро-Судженск сообщили местным властям, что обеспокоены ситуацией с черной пылью, которая осела в районе бывшей шахты "Восход". После жалобы на место выезжали сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

С помощью квадрокоптера организовали осмотр объекта, но никаких нарушений выявить не удалось, не установлены и лица, самовольно выполнявшие какие-либо работы на терриконе. Для более предметного разбирательства в сложившейся ситуации привлекли сотрудников полиции, – сообщил градоначальник Александр Рыбалко в Telegram-канале.

Специалисты выразили мнение, что экологическая обстановка на указанном участке могла ухудшиться из-за самопроизвольное обрушение горной массы. По этой причине жителям района рекомендуется соблюдать меры осторожности.


К слову, о подозрительных лицах на территории бывших угольных предприятий граждане могут сообщить в полицию или по телефону единой диспетчерской службы 6-41-93.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36961

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined