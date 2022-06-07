Власти предостерегли жителей кузбасского города после появления в небе черной пыли

Жители города Анжеро-Судженск сообщили местным властям, что обеспокоены ситуацией с черной пылью, которая осела в районе бывшей шахты "Восход". После жалобы на место выезжали сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

– С помощью квадрокоптера организовали осмотр объекта, но никаких нарушений выявить не удалось, не установлены и лица, самовольно выполнявшие какие-либо работы на терриконе. Для более предметного разбирательства в сложившейся ситуации привлекли сотрудников полиции, – сообщил градоначальник Александр Рыбалко в Telegram-канале.

Специалисты выразили мнение, что экологическая обстановка на указанном участке могла ухудшиться из-за самопроизвольное обрушение горной массы. По этой причине жителям района рекомендуется соблюдать меры осторожности.

К слову, о подозрительных лицах на территории бывших угольных предприятий граждане могут сообщить в полицию или по телефону единой диспетчерской службы 6-41-93.