Власти предложили создать Олимпийский парк в Кемерове

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Кузбасские власти предложили объединить под общим названием несколько новых объектов на кемеровском Притомском проспекте.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать в городе Кемерово Олимпийский парк. Свою идею губернатор озвучил сегодня в понедельник, 27 июня, в ходе прямой линии с представителями молодежных объединений.

– У нас возникла идея, чтобы никто не путался: Московская площадь, ЛДК, набережная, аллея спортсменов. Как вы отнесетесь к тому, если весь этот квартал рядом с Притомским проспектом, мы назовем Олимпийский парк? – сказал глава региона.

К слову, сейчас специалисты работают над вопросом о создании в новом парке зон для загорающих, а также открытого бассейна и кафе.

Да!
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