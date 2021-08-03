Власти предложили кемеровским пассажирам проезд с пересадками

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Пассажиры поле выражения возмущений отсутствием транспорта на популярном в Кемерове маршруте получили от властей предложение ездить по городу с несколькими пересадками.

Накануне в понедельник, 2 августа, жители кузбасской столицы обратили внимание на отсутствие автобусов по маршруту №40т. С их слов, проблемы с движением транспорта были выявлены в период с 7:10 до 7:45.

Вы издеваетесь, отстроили 2 огромных микрорайона, а транспорта нет!!!! Это вы считаете нормальным, за 30 мин пришла одна маленькая 40 маршрутка, сокрушилась разгневанная кемеровчанка в комментарии на платформе "Кузбасс Онлайн".

В ответ на критику представители местной администрации предложили пассажирам передвигаться по городу на других маршрутах с использованием пересадок. Однако подобного рода пояснение спровоцировало шквал негодования от других жителей центрального города региона. Так, граждане напомнили властям о невысоких доходах работников на территории Кемеровской области, которые, по мнению горожан, не позволяют покрывать множество пересадок.

Уважаемая Администрация, уточните, сколько пересадок нужно сделать людям, чтобы уехать с Комсомольского проспекта в центр? 1, 2 или может быть 5? Вы считаете, что у людей такая заработная плата, которая позволяет это делать? выразила мнение пользовательница.

В результате в обсуждениях комментаторы потребовали убрать маршруты, которые не справляются с графиком движения, чтобы "народ попусту не простаивал на остановках!!! А сразу шел пешком в центр".

Да!
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