Власти предложили бизнесменам установить в Новокузнецке туалеты

Отсутствие туалетов на конечных остановках стало поводом для возмущения жителей Новокузнецка, которые оказались недовольны поведением водителей автобусов, справляющих острую естественную нужду под окнами офисных зданий.

— До каких пор водители будут справлять нужду под окнами офисов? — поинтересовался житель южной столицы Кузбасса у мэра в программе "Утро с мэром".

В ответ глава города Сергей Кузнецов пояснил, что проблема нехватки туалетов — это серьезная беда, из-за которой, подчеркнул он, на конечных станциях "все идут по кустам".

Для решения сложившейся ситуации представитель местной администрации предложил установить в таких зонах кафе с местами для отдыха и специальными павильонами, где каждый сможет с комфортом избавиться от накоплений переработанных продуктов в организме.

Также в ходе эфира градоначальник обратился к предпринимателям с просьбой рассчитать бизнес проект, в рамках которого на остановках появятся подобные помещения для водителей и контролеров.

— Мы выдаем землю в аренду, ставите там павильоны, готовите там какие-то горячие обеды, соответственно туалет, где можно помыть руки, просто посидеть, выпить горячего чая, покушать какого-то бульона, пельмени, — прокомментировал Кузнецов.

В своей речи глава подчеркнул, что сложившиеся в настоящий момент времени условия являются унизительными для работников транспортной сферы.