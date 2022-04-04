Власти потратят почти 800 тыс рублей на уборку мусора в Новокузнецке

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Ликвидация несанкционированных свалок на территории южной столицы Кузбасса обойдется властями минимум в 784 900 рублей, следует из тендера на сайте государственных закупок.

Из документации на интернет-ресурсе следует, что новокузнецкое правительство готово заплатить деньги человеку, который избавит город от несанкционированных свалок. Отмечается, что речь идет о территориях в Центральном районе, где незаконно находятся отходы производства и потребления, площадь которых превышает два "квадрата".


К слову, исполнитель должен выполнить свою часть договора к 31 июля 2022 года с даты заключения контракта. При этом ликвидацию ветоши будет лично контролировать администрация под предлогом "проверки качества оказанных услуг". Начальная цена контракта 784 900 рублей.


С момента публикации желающих устранить за деньги мусор с местных улиц не нашлось. Однако подать заявку на участие еще можно до 11 апреля.

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