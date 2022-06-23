Власти потратят почти 400 млн рублей на новую набережную в Кемерове

Кемеровские власти объявили тендер для выбора подрядчика, чтобы построить новую набережную на Томи около "Кузбасс-Арены", длина которой составит 200 метров. Стартовая цена контракта – 387 807 270 рублей. Отмечается, что все деньги пойдут из бюджета Кемеровской области.

– В состав набережной входит берегоукрепительное гидротехническое сооружение и сооружения зоны рекреационного назначения, улично-дорожная сеть в составе: технический проезд; велодорожка; тротуары; балконы; лестничный сход к пляжу, – следует из текста на сайте государственных закупок.

В документах сказано, что на набережной будут обустроены смотровая площадка, тротуары и спуск к пляжу, детские площадки, скамейки, урны, пандус, газоны, видеонаблюдение и прочее.

Сроки строительства – до 31 октября 2022 года.