Власти потратят почти 400 млн рублей на новую набережную в Кемерове

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В столице Кузбасса пройдут торги для поиска подрядчика, который согласится за 400 миллионов рублей построить новую набережную на Томи.

Кемеровские власти объявили тендер для выбора подрядчика, чтобы построить новую набережную на Томи около "Кузбасс-Арены", длина которой составит 200 метров. Стартовая цена контракта – 387 807 270 рублей. Отмечается, что все деньги пойдут из бюджета Кемеровской области.

– В состав набережной входит берегоукрепительное гидротехническое сооружение и сооружения зоны рекреационного назначения, улично-дорожная сеть в составе: технический проезд; велодорожка; тротуары; балконы; лестничный сход к пляжу, – следует из текста на сайте государственных закупок.

В документах сказано, что на набережной будут обустроены смотровая площадка, тротуары и спуск к пляжу, детские площадки, скамейки, урны, пандус, газоны, видеонаблюдение и прочее.


Сроки строительства – до 31 октября 2022 года.

Да!
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