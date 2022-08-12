Власти потратят почти 160 млн рублей на постройку детсада в кузбасском поселке

На сайте государственных закупок Минстрой Кузбасса опубликовал тендер на поиск подрядчика, который за 158 336 061,06 рублей построит новый детский сад в поселке Яшкино. Отмечается, что объект должен появиться на улице Свердлова.

Из описания заказа следует, что здание должно быть на два этажа, а его общая площадь составит 3 419,95 "квадратов". Так, на первом ярусе предусмотрены групповые помещения, медицинский блок, комнаты для персонала и кабинет заведующей, а вот на втором этаже помимо помещений для средних, старших и подготовительных групп, должны появиться залы для занятий физкультурой и музыкой.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 августа. В планах начать строительство дошкольного учреждения уже с 5 сентября, а вот сдать здание в эксплуатацию следует до 30 июня 2023 года.