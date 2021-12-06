Власти потратят около 420 млн рублей на контроль строительства обхода Кемерова

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Кузбасские власти объявили торги, победитель которых будет осуществлять строительный контроль создания новой автодороги рядом с областной столицей. За работу предлагается более 418 млн рублей.

На официальной платформе госзакупок появился аукцион, объектом которого являются услуги по осуществлению строительного контроля при строительстве платной автомобильной дороги общего пользования – Северо-Западный обход города Кемерово. Напомним, что торги по строительству данного обхода ранее были сорваны.


Согласно информации из прикрепленных к аукциону документов, победитель торгов должен будет вести строительный контроль всех стоительно-монтажных работ, изделий, стройматериалов, конструкций. При этом наибольший объем работ придется на 2024 год – около 30%. Прием заявок осуществляется до 21 декабря.


Начальная цена торгов составила 418 645 637 рублей.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал объезд Кемерова главным стратегическим объектом. При строительстве платной автодороги будет использована уникальная для России технология.

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