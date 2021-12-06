Власти потратят около 420 млн рублей на контроль строительства обхода Кемерова

На официальной платформе госзакупок появился аукцион, объектом которого являются услуги по осуществлению строительного контроля при строительстве платной автомобильной дороги общего пользования – Северо-Западный обход города Кемерово. Напомним, что торги по строительству данного обхода ранее были сорваны.

Согласно информации из прикрепленных к аукциону документов, победитель торгов должен будет вести строительный контроль всех стоительно-монтажных работ, изделий, стройматериалов, конструкций. При этом наибольший объем работ придется на 2024 год – около 30%. Прием заявок осуществляется до 21 декабря.

Начальная цена торгов составила 418 645 637 рублей.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал объезд Кемерова главным стратегическим объектом. При строительстве платной автодороги будет использована уникальная для России технология.