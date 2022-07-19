Власти потратят на ремонт кузбасской поликлиники около 10 млн рублей

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Ремонт кузбасской поликлиники обойдется бюджету Кемеровской области почти в 10 миллионов рублей, что следует из официальных документов.

На сайте государственных закупок появился тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует поликлинику на улице Мира, 13 в Березовском. На эти цели заказчик готов потратить из областного бюджета 9 956 429 рублей.


В документе сказано, что после заключения контракта исполнитель обязуется выполнить демонтаж старых объектов, а только после этого может взяться за ремонт и строительство. К слову, в перечень работ вошло следующее: покраска стен, фасада, обновление кирпичной кладки в отдельных местах. Также в обозначенную сумму входит и вывоз хлама с территории медицинского учреждения. На выполнение всего вышеуказанного дается всего 40 дней.


Все желающие могут отправить заявки на участие до 27 июля 2022 года.

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