Власти потратят на ремонт кузбасской поликлиники около 10 млн рублей

На сайте государственных закупок появился тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует поликлинику на улице Мира, 13 в Березовском. На эти цели заказчик готов потратить из областного бюджета 9 956 429 рублей.

В документе сказано, что после заключения контракта исполнитель обязуется выполнить демонтаж старых объектов, а только после этого может взяться за ремонт и строительство. К слову, в перечень работ вошло следующее: покраска стен, фасада, обновление кирпичной кладки в отдельных местах. Также в обозначенную сумму входит и вывоз хлама с территории медицинского учреждения. На выполнение всего вышеуказанного дается всего 40 дней.

Все желающие могут отправить заявки на участие до 27 июля 2022 года.