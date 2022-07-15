Из официальных документов следует, что ремонт требуется трамвайным путям, что проложены по ул. Ленина (от улицы Конева до пересечения трамвайного пути с автодорогой на Ленина 31/1), а также пути от проспекта Дружбы, 62а до Кузнецкого моста. При этом все работы следует завершить в срок до 12 сентября текущего года. Таким образом, в запасе у исполнителя будет чуть менее двух месяцев.

Кроме того, у новокузнецких властей есть к подрядчику требование, согласно которому тот должен

обновить участок от пересечения трамвайного пути с автодорогой на Ленина 31/1 до трамвайного стрелочного перевода на Ленина, 103. В этом случае сроки несколько растянуты. Так, все должно быть завершено до 30 октября 2022 года.

Стартовая цена контрактов несколько разнится: 278 661 898, 02 и 5 963 364, 13 рублей соответственно. Все желающие могут подать заявки на участие в срок до 21 июля.