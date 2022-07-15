Власти потратят из казны Новокузнецка
почти 300 млн рублей на капремонт трамвайных путей

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Власти Новокузнецка на сайте государственных закупок разместили тендеры на поиски подрядчиков, которые смогут выполнить капитальный ремонт трамвайных путей в городе. В общей сложности в открытом доступе были опубликованы сразу два аукциона.

Из официальных документов следует, что ремонт требуется трамвайным путям, что проложены по ул. Ленина (от улицы Конева до пересечения трамвайного пути с автодорогой на Ленина 31/1), а также пути от проспекта Дружбы, 62а до Кузнецкого моста. При этом все работы следует завершить в срок до 12 сентября текущего года. Таким образом, в запасе у исполнителя будет чуть менее двух месяцев.


Кроме того, у новокузнецких властей есть к подрядчику требование, согласно которому тот должен

обновить участок от пересечения трамвайного пути с автодорогой на Ленина 31/1 до трамвайного стрелочного перевода на Ленина, 103. В этом случае сроки несколько растянуты. Так, все должно быть завершено до 30 октября 2022 года.


Стартовая цена контрактов несколько разнится: 278 661 898, 02 и 5  963 364, 13 рублей соответственно. Все желающие могут подать заявки на участие в срок до 21 июля.

Да!
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