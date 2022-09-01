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Власти потратят из казны десятки миллионов рублей на новые тротуары в центре Кемерова

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В самом центре Кузбасса власти решили обновить тротуары. Строительные работы развернутся на пересечении Притомского пр. с ул. Терешковой.

Согласно документам на сайте государственных закупок, в скором времени на пересечении Притомского пр. с ул. Терешковой появятся новые тротуары. За их установку власти заплатят новоизбранному подрядчику 62 763 177 рублей.


Отмечается, что за эту сумму необходимо полностью сделать новые тротуары, а также оборудовать

подходы к пешеходным переходам на обозначенном участке. Объект должен быть сдан в срок до 15 сентября 2022 года. Таким образом, на выполнение всех работ остается всего 14 дней.

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