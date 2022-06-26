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Власти потратят более 200 млн рублей на изменение кемеровского перекрестка

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На сайте госзакупок появился заказ на поиск подрядчика, который полностью переделает перекресток Притомского с Терешковой.

Администрация города Кемерово запланировала потратить 219 178 420 рублей на переустройство перекрестка проспекта Притомский с улицей Терешковой. Соответствующие материалы опубликованы на сайте госзакупок.


Так, подрядчик должен обустроить пешеходные тротуары вдоль автодороги на Притомском, расширить проезжую часть примерно на 250 кв. метров, а также создать дополнительный участок проезжей части площадью 455 кв. метров, смонтировать 90 метров удерживающего ограждения, сделать два 70-метровых спуска с пандусами с Кузбасского моста, а также установить светофоры типа Т1 и П1. К слову, на обозначенной территории появятся новые дорожные знаки.

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