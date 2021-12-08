Власти потратят более 11 млн рублей на благоустройство района в Кемерове

0
Фото:  

Администрация кузбасской столицы объявила торги, победитель которых должен будет содержать объекты озеленения в Кировском районе города.

Сегодня, 8 декабря, на официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный мэрией города Кемерово. Объектом торгов стали работы по содержанию объектов озеленения и элементов благоустройства объектов озеленения в Кировском районе.


Как следует из документации, победитель аукциона должен осуществлять содержание ряда объектов, среди которых набережная Томи, пешеходные дорожки и садовые диваны. Кроме того, необходимо проводить очистку детских площадок, газонов и спортивных объектов от мусора и снега. Контракт будет заключен на зимний период, с 1 января по 15 апреля, и летний ‒ с 16 апреля по 15 октября.


Подача заявок на торги завершится 16 ноября 2021 года. Начальная цена аукциона составила 11 828 581 рубль.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31671

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined