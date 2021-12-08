Власти потратят более 11 млн рублей на благоустройство района в Кемерове

Сегодня, 8 декабря, на официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный мэрией города Кемерово. Объектом торгов стали работы по содержанию объектов озеленения и элементов благоустройства объектов озеленения в Кировском районе.
Как следует из документации, победитель аукциона должен осуществлять содержание ряда объектов, среди которых набережная Томи, пешеходные дорожки и садовые диваны. Кроме того, необходимо проводить очистку детских площадок, газонов и спортивных объектов от мусора и снега. Контракт будет заключен на зимний период, с 1 января по 15 апреля, и летний ‒ с 16 апреля по 15 октября.
Подача заявок на торги завершится 16 ноября 2021 года. Начальная цена аукциона составила 11 828 581 рубль.
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