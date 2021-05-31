Власти потратят 17,5 млн рублей на троллейбусные перевозки новокузнечан

На портале госзакупок появился тендер на оказание услуг пассажирских перевозок троллейбусным маршрутом №2, который курсирует по направлению "Октябрьский проспект — микрорайон №13".
Согласно условиям контракта, подрядчик должен обеспечивать отправление троллейбуса согласно расписанию, заниматься обслуживанием транспорта, следить за исправностью оборудования.
По истечении срока выполнения работ (с 1 июля по 31 декабря текущего года) победившая организация должна набрать не менее 7112,57 часов проезда. Также условием является наличие троллейбуса с обязательным увеличением автономного хода не менее 20 километров с полной загрузкой троллейбуса.
Стоимость оказания услуг составляет 17 457 589,68 рублей. Заказчиком выступает Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка.
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