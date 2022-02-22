Власти потратили на улучшение экологии в Новокузнецке почти 3,5 млрд рублей

По данным регионального правительства, за последние три года в модернизацию промышленных предприятий, а также на обеспечение деятельности семи новых онлайн-постов мониторинга состояния воздуха в Новокузнецке и двух передвижных лабораторий было потрачено порядка 3,4 миллиардов рублей. Отмечается, что 2,165 миллиардов рублей из общей суммы были выделены из федерального бюджета в 2021 году.

Финансирование пошло и на проведение сетей газоснабжения, чтобы перевести порядка 900 домов из частного сектора Орджоникидзевского и Кузнецкого районов на экологически чистое топливо. Также на эти средства 38,5% городского транспорта заменено на новый: в Новокузнецке появилось 29 трамваев и 23 троллейбуса, а 100% автобусного парка на внутригородских перевозках переведено на газ, заявил глава южной столицы региона Сергей Кузнецов в социальных сетях.

Стоит указать, что на обозначенную сумму удалось высадить зеленый пояс, площадь которого превысила 12,8 гектаров.