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Власти потратили на строительство школы в Кузбассе 841 млн рублей

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Новая школа с бассейном, на строительство которой власти потратили около 1 млрд рублей, появилась в Кузбасском городе, где ранее дети были вынуждены отправляться на учебу в соседний район.

Речь идет об образовательном учреждении №160 в городе Тайга. Строительство объекта началось еще в 2019 году по индивидуальному проекту. Стоит отметить, что на работы властями было выделено 841 миллионов рублей и затянулись они на три года. Школа с бассейном рассчитана на 330 учащихся.


При этом ранее в 2012 году местные ученики были вынуждены ездить на уроки в другой район из-за аварийного состояния здания, построенного в 1953 году. Каждый год на перевозку детей к месту учебы из городского бюджета выделялся один миллион рублей.

— Это новый уровень школ в Кузбассе, она возводилась по индивидуальному проекту, созданному кузбасскими специалистами. Строители выполнили свою задачу в срок, с достаточно высоким уровнем качества, — заключил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после экскурсии по зданию учреждения.

Школа имеет три этажа с витражными окнами и частично стеклянными стенами. Учебный корпус соединен с бассейном теплым переходом, а просторные рекреации и коридоры оснащены диванами, аудио- и видеоаппаратурой.

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