Власти поставят новые светофоры и знаки у кемеровских школ за 9 млн рублей

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В скором времени в столице Кузбасса могут появиться новые светофоры и другие дорожные объекты, о чем стало известно из документов, которые появились на сайте государственных закупок.

За новые регулировщики кемеровские власти намерены заплатить более восьми миллионов рублей. Так, в документах указано, что начальная цена контракта составила 8 939 509 рублей. К слову, подрядчик, который возьмется за установку новых дорожных объектов типа Т7, а также дорожных знаков, подходов и пешеходных ограждении, должен уложиться в срок до 31 августа 2022 года.


В список мест, где запланировано появление новых объектов, попали следующие адреса:

  • пр. Кузнецкий, 262 (СОШ № 50);
  • ул. Инициативная, 125 А (СОШ № 15);
  • ул. Назарова, 8 (СОШ № 19);
  • ул. Инициативная, 75 (школа-интернат № 30).

Кроме того, на ул. Рутгерса, 36 (СОШ № 16), ул. Щегловская, 2 (Гимназия № 42) и ул. Серебряный бор, 11, будут установлены предупреждающие дорожные знаки.

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